Royaume-Uni : des Français bloqués à cause de l'isolement

Comme des milliers de ressortissants français, Laura Cornic a passé sa matinée du lundi 21 décembre, au téléphone. Objectif pour cette expatriée à Londres (Royaume-Uni) : trouver un moyen de se faire tester au coronavirus avant de rentrer en France. Car depuis dimanche 20 décembre, les liaisons entre la France et la Grande-Bretagne sont suspendues. Une nouvelle variante du coronavirus frappe l'Angleterre et inquiète l'Europe.

Risque de pénurie alimentaire

Depuis la capitale britannique, le journaliste Marc de Chalvron assure, au 13 Heures de France 2, que l'isolement du Royaume-Uni risque aussi de provoquer une pénurie alimentaire en raison du blocage des routes. "Il y a [...] une inquiétude concernant l'exportation des produits de pêche. On pense à l'Écosse et à ses fruits de mer, dont des tonnes de produits sont bloquées sur la route et pourraient y pourrir si aucune solution n'est trouvée", développe le journaliste. Une réunion d'urgence se tient lundi 21 décembre autour du Premier ministre britannique, Boris Johnson.

