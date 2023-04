Charles III sera couronné le 6 mai prochain en l’abbaye de Westminster. Dans les rues de Londres, les préparatifs battent leur plein, pour le plus grand plaisir des touristes.

Pendant que Londres dort profondément, les percussions de milliers de sabots raisonnent sur la chaussée. C’est avant-goût de la procession du couronnement en pleine nuit. Les rares passants filment ces instants surréalistes. De nuit comme de jour, chevaux et militaires enchaînent les répétitions. Ils font replonger le centre de Londres dans un autre siècle avec la vieille tradition de la procession royale. "Ça doit être tellement stressant pour eux. Ils n’auront pas le droit à l’erreur le jour J", indique une femme.

Préparer les chevaux à la foule

Des cavaliers escorteront Charles III et Camilla, le 6 mai prochain. Il est important d’habituer les chevaux à la foule. "Si vous êtes nerveux ou anxieux, vous risquez de le transmettre aux chevaux. Alors, on travaille pour que tout se passe bien", explique Matthew Power, le chef cocher des écuries royales. D’autant que les chevaux tireront eux-mêmes les carrosses royaux, comme le carrosse d’or d’État. "Ce carrosse est énorme. […] Il mesure 4 mètres de haut, 7 mètres de long et pèse 4 tonnes", détaille Sally Goodsir, la conservatrice des Arts décoratifs. Un second carrosse emmènera le couple royal vers l’abbaye de Westminster.