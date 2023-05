Couronnement de Charles III : les Britanniques de Bourgogne se préparent aussi

Les Britanniques qui vivent en France s’apprêtent eux aussi à suivre le couronnement de Charles III.

Jeux de carte à l’effigie de la reine Elisabeth II et souvenirs royaux en tous genres. Nous ne sommes pas dans une boutique londonienne, mais chez Jane Taylor-Monin. "Mon frère est allé à l’école avec les princes Charles et Edward. Il a été dans la même classe que le prince Edward", confie Jean Taylor-Monin, gérante de la boutique « JTM » à Auxerre (Yonne). Cette passionnée suivra la cérémonie et regrette de ne pas pouvoir faire le déplacement. D’autres Britanniques s’en éloignent. Ils ne seraient plus qu’un sur deux à porter de l’intérêt à la monarchie.

Le coût des festivités est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros

Anna et Charles ne suivront pas le couronnement. "Je suis plutôt républicaine, donc ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse plus que cela", indique Anna McQueen, cogérante du café vélo de Nevers (Nièvre). Ils profiteront quand même de la ferveur pour adapter leur carte. Avec l’inflation, le coût des festivités est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros et est pointé du doigt. Malgré tout, les Britanniques du monde entier devraient être nombreux à suivre l’événement.