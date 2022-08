Procès de Benjamin Mendy : les témoignages accablants s'accumulent

Au Royaume-Uni, le procès du footballeur Benjamin Mendy se poursuit. Il est suspecté notamment de huit viols. Le correspondant de France Télévisions dans le pays, Matthieu Boisseau, est en direct de Londres, mercredi 24 août, et explique que les témoignages accablants s'accumulent.

Au Royaume-Uni, le procès du footballeur Benjamin Mendy, suspecté de huit viols, se poursuit. Mardi 23 août, "le tribunal de Chester (Royaume-Uni) a entendu le témoignage d'une troisième plaignante, qui accuse Benjamin Mendy de l'avoir attrapée par l'entrejambe et d'avoir mimé un geste sexuel lors d'une soirée à son domicile au début de l'année 2021. 'Je ne comprends pas d'où c'est sorti, parce qu'il y avait eu peu de conversation', a-t-elle raconté, expliquant que cela l'avait choquée", explique le journaliste Matthieu Boisseau, en direct de Londres (Royaume-Uni), mercredi 24 août.

Le footballeur risque la prison à perpétuité

"Lors de cette soirée, le footballeur lui aurait demandé par la suite pourquoi elle était en colère. Ce à quoi elle a répondu : 'à cause de la manière dont tu m'as touchée'. Le footballeur lui aurait ensuite présenté ses excuses. La semaine dernière, Benjamin Mendy avait été accusé par une femme de l'avoir violée à trois reprises, et le footballeur aurait par la suite tenté d'obtenir son silence. Le champion du monde risque la prison à perpétuité, et lui nie pour l'instant catégoriquement les faits", conclut le journaliste.