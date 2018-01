Pont sur la Manche : un projet compliqué à réaliser

Construire un pont entre la France et l'Angleterre, depuis 300 ans les deux pays l'ont envisagé. 1891 et ce premier projet : un pont ferroviaire à 72 mètres au-dessus de la mer, qui devait relier le cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) à Folkestone : un chantier colossal, 12 ans de travaux étaient prévus. Trop compliqué, le projet est abandonné. 70 ans plus tard, en 1961, l'idée resurgit : un projet ambitieux qu prévoit de construire un pont à six voies. Mais trois ans plus tard, le programme sera lui aussi abandonné. Malgré ces échecs, un nouveau projet est prévu en 1986, peut-être le plus fantaisiste de tous : un pont tunnel au-dessus de la Manche, soutenu par d'immenses câbles.

Un coût évalué à 10 milliards d'euros

Pourquoi ces projets n'ont-ils jamais abouti ? Trop coûteux ou trop compliqué techniquement, sur l'une des routes maritimes les plus encombrées du monde ? "On a le problème des chocs de bateaux. Il faudrait protéger les piliers du pont par des îles artificielles, ce qui poserait un problème écologique, de protection de l'environnement", explique un ingénieur. Selon lui, un tel chantier coûterait au moins 10 milliards d'euros. Alors qu'un tunnel permet déjà de traverser la Manche en vingt minutes, pas sûr que l'idée proposée hier par Boris Johnson voit le jour.

Le JT

Les autres sujets du JT