Mort d’Elizabeth II : une file d’attente de plusieurs kilomètres pour voir le cercueil de la reine

Des milliers de Londoniens et de touristes font la queue pour pouvoir s'approcher du cercueil de la reine, exposé au palais de Westminster à Londres. Certains ont passé la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 septembre sur place.

Dans le grand hall blanc du palais de Westminster, à Londres (Royaume-Uni), on entend que le pas des gardes royaux lors de la relève, jeudi 15 septembre. Le cercueil de la reine, surmonté de la couronne, voit défiler des milliers de Britanniques, venus lui rendre un dernier hommage. Ceux qui viennent se recueillir n’ont que quelques instants face à la dépouille. Ils sont si nombreux qu’il n’est pas autorisé de s’arrêter plus longtemps.

Plus de 750 000 personnes attendues

À la sortie du palais, l’émotion est forte. "J’ai fait une révérence et j’ai dit merci dans ma tête, car nous ne sommes pas censés parler", confie une Londonienne. À l’extérieur, la file d’attente s’étend maintenant sur plus de trois kilomètres. Certains ont passé la nuit ici. Plus de 750 000 personnes sont attendues d’ici lundi matin, avant que la dépouille de la reine ne rejoigne l'abbaye de Westminster, pour les funérailles.