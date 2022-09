Mort d'Elizabeth II : William et Harry réunis à Windsor avec leurs épouses

C'est l'image que le Royaume-Uni n'espérait plus : les princes William et Harry ainsi que leurs épouses, unis au château de Windsor (Royaume-Uni). Ceux que les Britanniques surnommaient affectueusement "les quatre fantastiques" ont découvert ensemble, samedi 10 septembre, les fleurs et mots adressés à la souveraine. Les nouveaux prince et princesse de Galles et le duc et la duchesse de Sussex ont marché d'un même pas, souriants et détendus. "C'est fantastique, merveilleux de voir cette unité", confie un homme.

Un rapprochement surprise

Si les deux frères font la Une de tous les journaux, c'est qu'ils n'étaient pas apparus ensemble depuis longtemps. Depuis le retrait fracassant de Harry et Meghan aux États-Unis, ils semblaient irréconciliables, s'évitant soigneusement lors du jubilé de la reine. "[La sortie d'hier] ne faisait pas partie de l'opération London Bridge. C'est l'idée du prince William. Il a proposé à son frère, et le prince Harry a accepté volontiers", explique Dominic Waghorn, spécialiste des affaires internationales sur "Sky News". Alors, réconciliation, ou simple trêve ? L'autobiographie annoncée du prince Harry n'est toujours pas digérée, ni par sa famille, ni par la population.