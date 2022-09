Mort d'Elizabeth II : nouvelle veillée prévue avec William et Harry

Après les enfants de la reine, vendredi 16 septembre, ce sera au tour des petits-enfants de veiller, samedi 17 septembre. William, Harry et leurs six cousins et cousines se retrouveront pour un quart d'heure de recueillement autour du cercueil de leur grand-mère.

À deux jours des funérailles, prévues lundi 19 septembre, il reste encore des moments forts dans le protocole enclenché depuis le décès de la reine Elizabeth II. "Ça va commencer par une nouvelle veillée ce soir [samedi 17 septembre], William et Harry seront chacun de part et d'autre du cercueil de leur grand-mère au palais de Westminster", annonce Alexandra Lay en direct de Londres. "Ils seront accompagnés de leurs six cousins et cousines. Leurs conjointes, en revanche, ne seront pas présentes", ajoute la journaliste.



Les chefs d'Etat commenceront à arriver dimanche

Une cérémonie qui ressemblera à la Veillée des Princes qui a eu lieu la veille. "Ils seront tous en uniforme militaire, y compris Harry qui a eu l'autorisation de le porter", précise Alexandra Lay. Comme vendredi, le public sera autorisé à continuer de défiler et des milliers de personnes pourront se recueillir avec les petits-enfants de la souveraine. "Cette file d'attente va s'arrêter officiellement lundi à 6h30. Les 500 chefs d'Etat et têtes couronnées vont commencer à arriver dès dimanche soir, dont Emmanuel Macron", conclut l'envoyée spéciale.