Mort d'Elizabeth II : l'adieu des Écossais à la reine

Les visages graves, les habitants habillés en noir. Au passage du convoi, un même silence s'installe tout le long du dernier voyage écossais de la reine. Dans le petit village de Ballater (Écosse), près du château de Balmoral où elle s'est éteinte, certains sont venus en voisins, mais d'autres ont fait plus de six heures de route afin de vivre ce moment. Une atmosphère moins intimiste à Édimbourg, où la foule était plus importante. Une page d’histoire que tous ont voulu partager ensemble, au plus près de la reine.

Beaucoup de monde attendu à la cathédrale Saint-Gilles

Une étape puis une autre, qui nous conduiront jusqu'au lundi 19 septembre, jour des obsèques de la souveraine. Avant cela, les Écossais vont pouvoir se recueillir sur le cercueil de la reine. "C’est un moment très attendu par de nombreux Britanniques. Il y aura beaucoup de monde à n'en pas douter. (…) C’est une procession qui va quitter demain le palais d’Holyrood à 15h35 heure française. 20 minutes plus tard, elle rejoindra la cathédrale Saint-Gilles, où une messe est organisée. La famille royale sera présente, dont le roi Charles III et les enfants d’Elizabeth II, qui participeront à une veillée autour de son cercueil", explique Mathieu Boisseau en direct d’Édimbourg.