Royaume-Uni : Camilla sera désignée reine consort lorsque Charles deviendra roi

À l’occasion de ses 70 ans de règne, dont les festivités auront lieu en juin 2022, la reine Elizabeth II a fait une annonce : elle souhaite que Camilla, l’épouse de son fils Charles, soit désignée comme reine consort lorsqu’il lui succédera et qu’il deviendra roi. Jusqu’à présent, la reine d’Angleterre ne s’était jamais prononcée sur ce sujet sensible.

Pour ses 70 ans de règne, Elizabeth II vient d’offrir un cadeau royal à sa belle-fille Camilla, duchesse de Cornouailles. Dans un document officiel, elle écrit qu’elle souhaite "sincèrement" qu’elle devienne, à son décès, reine consort aux côtés de son fils Charles, le futur monarque. Pour Camilla, c’est le statut le plus élevé de la monarchie auquel elle pouvait prétendre. Camilla a déjà été mariée une première fois, en épousant le prince de Galles en 2005, elle aurait pu conserver le titre moins prestigieux de princesse consort.



L’ultime reconnaissance officielle de leur histoire d’amour

Pour le futur couple régnant, c’est donc l’ultime reconnaissance officielle d’une histoire d’amour débutée bien avant le mariage de Charles et Diane en 1981. Camilla, mal aimée, est restée pendant toutes ces années dans l’ombre de sa rivale. Depuis le décès de Diana, l’épouse de Charles est devenue indispensable à la famille royale. Sa simplicité et sa discrétion séduisent de nombreux Britanniques qui ne s’opposent plus à son futur statut de reine consort.