Les Beatles : Ringo Starr anobli par le prince William

Il a dit qu’il la porterait même au petit-déjeuner. À 77 ans, Ringo Starr montre fièrement sa médaille d’anoblissement. L’ancien batteur des Beatles pourra désormais se faire appeler sir Richard Starkey d’après son nom d’état civil. Il a été fait chevalier hier à Buckingham Palace, adoubé par le prince William. "On a parlé de musique", a confié le batteur. "Le prince William m’a dit qu’il adorait les Beatles. Moi je l’ai félicité sur son futur bébé. Je lui ai dit que je savais de quoi je parlais, j’ai eu aussi trois enfants. J’aurais aimé que tous les Beatles soient là aujourd’hui. John et George me manquent."

La consécration du discret

John Lennon et George Harrison étant décédés depuis longtemps, Ringo Starr et Paul McCartney sont les seuls survivants des Beatles. Paul McCartney avait été anobli en 1997 par la reine Elizabeth. Ringo Starr aura dû attendre 21 ans de plus pour recevoir le même honneur. C’est la consécration sur le tard du modeste de la bande, toujours dans l’ombre des deux monstres sacrés du groupe, Lennon et McCartney.







Le JT

Les autres sujets du JT