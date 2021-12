Insolite : Sealand, la plus petite nation du monde

Au large des côtes du Royaume-Uni, on pourrait la confondre avec un repaire de pirates. Mais il s'agit de la micro-nation indépendante de Sealand. "J’imagine qu’avoir une fiancée américaine et être le second frère, cela fait de moi le prince Harry, mais j’espère avec un peu moins de drame", confie Liam Bates, prince autoproclamé de la micro-nation de Sealand, non sans dérision. Construite pour contrer les attaques nazies, cette ancienne plateforme militaire devait être démolie après la Seconde Guerre mondiale.

Titres de noblesse en vente

Mais en 1967, l’homme d’affaires Roy Bates, le grand-père de Liam, s’en empare et déclare son indépendance. À l’intérieur se trouvent une chapelle, une chambre, une salle de jeu et même cette cellule de prison pour enfermer d’éventuels assaillants. Aujourd’hui, la famille Bates accueille quelques curieux désireux d’obtenir le tampon de Sealand sur leur passeport. Si vous partagez le rêve d’utopie de Sealand, Liam Bates vend des titres de noblesse : comptez 35 euros pour être fait lord de Sealand.