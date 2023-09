Eurozapping : un prisonnier s’échappe d’une prison à Londres

Comme chaque jour, le 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 7 septembre.

En Grande-Bretagne, un prisonnier suspecté de terrorisme s’est fait la belle. Daniel Khalife, 21 ans et ex-militaire, a réussi à s’évader d’une prison de Londres (Angleterre). Il travaillait en cuisine et a profité d’un camion de livraison pour s’enfuir. Une affaire qui embarrasse le gouvernement britannique. L’opposition dénonce des manques de moyens structurels dans les prisons. Daniel Khalife devait être jugé pour des bombes factices dans une base militaire et du renseignement au profit de l’Iran. Ports et aéroports sont en alerte maximale pour retrouver le fugitif.

La chasse aux loups en Allemagne

En Allemagne, les politiques veulent la peau du loup. Des ministres allemands sont en déplacement à Bruxelles pour obtenir le droit d’abattre davantage de loups. Même les éleveurs étaient là. 4 000 attaques ont été recensées en Allemagne l’année dernière.

En Belgique, le ministre de la Justice est accusé d’avoir uriné sur une voiture de police qui assurait sa sécurité le soir de son anniversaire.