Eurozapping : la canicule touche toute l'Europe occidentale

Malgré la canicule, les jeunes belges font du sport. Ils appliquent à la lettre les conseils de leurs coachs en cette période de fortes chaleurs. Les pauses sont obligatoires, même si l'on n’a pas envie de s'hydrater.

Même l'Espagne est surprise par la canicule

En Grande-Bretagne aussi, on pourrait battre des records de température. 33 degrés à Londres, c'est presque deux fois plus que la moyenne de saison pour un mois de juillet. Dans la ville, on devrait battre des records dans les deux jours à venir. Alors les Londoniens se rafraîchissent jusque dans les bassins de Hype Park. "On se croirait presque en Espagne", confie un vacancier qui profite de la plage à Portsmouth.

En Espagne, la canicule touche à sa fin. Si le sud de la péninsule est habitué aux fortes chaleurs, le nord l'est un peu moins. Les habitants évitent de sortir dehors aux heures les plus chaudes de la journée.

