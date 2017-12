En Angleterre, Noël continue en famille avec le Boxing Day : "On passe la journée à la maison pour regarder le foot à la télé"

Comme chaque année, pendant que leurs homologues en France ou en Espagne profitent de la trêve hivernale, les footballeurs du championnat anglais rechaussent les crampons au lendemain de Noël pour le traditionnel Boxing Day. Huit rencontres pour le compte de la 20e journée de Premier League sont joués mardi 26 décembre. Un évènement à ne pas louper pour de nombreux fans.

Chez Neil, un Londonien, cette journée se vit en famille, comme un second Noël. "Nous passons la plupart de la journée à la maison et nous regardons le foot à la télé. Dans ma famille, on est tous fan de football. Chacun supporte une équipe différente, raconte ce supporter d’Arsenal, habillé aux couleurs de son équipe de la tête au pied. Ma mère est pour Everton. Ma tante supporte Manchester United. Quand il s’agit de football, il y a beaucoup de rivalités dans la famille. C’est sympa."

Une tradition qui remonte à 1860

Si Neil et sa famille suivront les matchs au chaud derrière leur poste de télévision, la tradition du Boxing Day remonte bien avant les retransmissions télévisées. Le premier match disputé un lendemain de Noël s’est tenu en 1860. Depuis, cette journée de Premier League s’est imposée comme une tradition au sein des familles. "J’ai grandi avec le Boxing Day. J’ai toujours connu ça pendant les fêtes, se souvient Neil. Tout le monde ici sait que le foot a une grande importance durant cette période. Surtout à Londres, qui est une ville de football, il y a beaucoup d’équipes. Vous, dans le reste de l’Europe, vous avez la trêve hivernale. Alors, oui, ça peut paraître bizarre si on n’est pas Anglais."

Cette année, Neil devra patienter pour voir Arsenal jouer. Les deux seules rencontres qui n’ont pas lieu aujourd’hui sont Newcastle contre Manchester City et le derby londonien entre Crystal Palace et Arsenal. Il pourra tout de même profiter des autres rencontres. Le coup d’envoi du Boxing Day est donné à 13h30 avec Tottenham - Southampton. Sept autres rencontres sont ensuite au programme : Chelsea - Brighton, Manchester United - Burnley, Leicester - Watford, Huddersfield - Stoke, West Bromwich - Everton, Bournemouth - West Ham, et Liverpool-Swansea.