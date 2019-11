Attaque de Londres : l'assaillant avait déjà été condamné pour terrorisme

Les enquêteurs connaissent désormais le nom de l'assaillant. Vendredi 29 novembre, un homme a perpétré une attaque au couteau sur le London Bridge, au Royaume-Uni. Il s'agit d'un homme de 28 ans, Usman Khan, condamné en 2012 pour terrorisme à une peine illimitée. Un an plus tard, il fait appel et sa sentence est finalement fixée à seize ans de prison. En décembre 2018, il est remis en liberté conditionnelle avec port de bracelet électronique. Il vivait dans le centre de l'Angleterre, dans le Staffordshire. Son domicile a été perquisitionné samedi 30 novembre. Dans le passé, il avait envisagé de commettre un attentat contre la bourse de Londres et voulait aussi établir un camp d'entraînement au Pakistan.

"Une erreur d'autoriser les criminels les plus dangereux et violents a sortir de prison prématurément"

Vendredi, il assiste à une conférence sur la réintégration des prisonniers au Fishmongers' Hall, à l'extrémité du London Bridge. Il se montre menaçant, puis il sort et commence son attaque au couteau sur le pont. "C'est une erreur d'autoriser les criminels les plus dangereux et violents a sortir de prison prématurément", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les enquêteurs précisent qu'à ce stade ils ne recherchent aucun complice dans cette affaire.

