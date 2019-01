Yémen : attaque meurtrière au drone

L'attaque a été filmée par un journaliste d'une télévision locale. L'état-major de l'armée yéménite était rassemblée sur la base aérienne d'Al Anad. Soudain, en plein discours, on a pu entendre le son d'un drone en approche. L'homme au micro tombe, mais s'en sort indemne. Le drone militaire est parvenu à atteindre la base la plus importante du sud du pays. Bilan : 6 morts et une douzaine de blessés. Les forces armées sont touchées en plein cœur sur leur propre terrain.

10 000 morts et la pire crise humanitaire au monde

Les débris de drone traînent sur le sol : voilà une stupéfiante démonstration de force revendiquée sur le champ par les rebelles houthis. Ces insurgés contrôlent la partie du Yémen la plus peuplée. En trois ans de guerre, les forces gouvernementales n'ont pas repris la main, bien qu'elles soient aidées par l'Arabie saoudite. Les miliciens houthis sont quant à eux soutenus par l'Iran : ils appartiennent à une branche minoritaire du chiisme. Une guerre sans fin qui a déjà fait 10 000 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde. Cette attaque éloigne tout accord de paix alors qu'un cessez-le-feu venait d'être signé par les belligérants sous l'égide des Nations unies.

