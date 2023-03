Liban : face à une crise économique sans fin, le désespoir de la population

Les Libanais sont confrontés à une violente crise économique depuis plusieurs années. La faim touche une large partie du pays. Plongés dans le désespoir, ils sont nombreux à se résoudre à quitter leur pays, mais n'y parviennent pas souvent.

Pour saisir l'ampleur du désastre économique libanais, il faut écouter le désespoir des habitants. Jamais il n'avait été aussi profond, même pendant les longues années de guerre qui ont touché le pays entre 1975 et 1990. À 26 ans, Ibrahim vit avec moins de 30 euros par mois, malgré son travail de conducteur de bateau. Au printemps dernier, il a tenté de rejoindre clandestinement l'Italie, avec cinq membres de sa famille. "Ma mère m'avait dit que si nous avions l'opportunité de partir, on le ferait. Elle a entendu que dans n'importe quel pays d'Europe, au moins, on serait considérés comme des êtres humains", explique-t-il.

Sans argent ni passeport

Sans argent ni passeport pour obtenir un visa, la famille est montée sur une embarcation surchargée. Elle a coulé, raconte Ibrahim, quand les gardes-côtes libanais ont tenté de l'arrêter. Ses deux sœurs sont depuis portées disparues. Mais Ibrahim est décidé à repartir pour fuir la pauvreté.