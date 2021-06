Liban : après une dévaluation de la monnaie, le pays traverse une crise majeure

Au Liban, posséder un appartement sur la côte était un symbole de réussite. La famille Daccache incarnait cette classe moyenne libanaise. Autrefois aisée, elle est désormais ruinée. Lui gagnait 3 500 euros comme ingénieur informatique, elle, 2 500 en tant que consultante marketing. Mais à cause de l'effondrement de la monnaie libanaise, leurs deux salaires cumulés ne valent plus que 500 euros. Malgré les apparences, ils font partie des nouveaux pauvres. Les prix des denrées alimentaires ont quadruplé, et certains produits de base, comme l'essence, les médicaments ou le lait pour bébé connaissent des pénuries.

Des économies bloquées

Depuis un an et demi, les Libanais n'ont plus accès à leur compte en banque. Pour un couple, ce sont les économies de tout une vie qui sont bloquées : elles s'élevaient à 55 000 euros. Ils pensent ne "jamais le récupérer". La faillite du système bancaire a ruiné la classe moyenne, et l'inflation détruit des pans entiers de l'économie.