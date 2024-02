Témoignage Fillette tuée à Gaza : "Sa voix était pleine de tristesse", raconte l'opératrice du Croissant-Rouge qui a reçu l'appel de la petite Hind

L’agonie, à Gaza, de la petite Hind Rajab a ému le monde entier. Dans des enregistrements diffusés par le Croissant-Rouge palestinien, la fillette de 6 ans appelle au secours. Elle est seule dans l’habitacle d’une voiture, lundi 29 janvier, entourée des dépouilles de six membres de sa famille. Pendant plus de trois heures, elle fait face à des chars israéliens qui auraient ouvert le feu. Le 10 février, la petite fille est retrouvée morte au sud de la ville de Gaza, avec ses proches et deux ambulanciers qui étaient partis à son secours.

L'échange avec le Croissant-Rouge dure trois heures. Il y a la voix terrorisée de Hind et puis celle de Rana qui fait tout ce qu'elle peut pour la rassurer. "Imaginez la scène, une petite fille dans une voiture pleine de cadavres", raconte l'opératrice du Croissant-Rouge de Ramallah, en Cisjordanie occupée, que franceinfo a pu rencontrer. Rana a accompagné la fillette pendant ses dernières heures. "Parfois, elle me disait 'ils sont tous en train de dormir'. Et à d'autres moments, 'ils sont tous morts, il y a du sang partout, il y a des tirs'", rapporte-t-elle.

"Même un adulte ne pourrait pas faire face à une telle situation, mettez-vous à la place de Hind !" Rana, opératrice du Croissant-Rouge à franceinfo

La scène est effroyable. Et pourtant Rana garde son sang-froid jusqu'au moment où le jour commence à tomber. Hind appelle à l'aide. "Sa voix était pleine de tristesse et de détresse", se souvient l'opératrice. La petite fille lui dit alors qu'elle a peur du noir. "Elle m'a demandé de lui promettre que j'allais la sortir de là", explique-t-elle.

Deux secouristes sont morts

"Elle m'a dit 'dans combien de temps tu seras là ?' J'ai répondu 'une heure'. Finalement, une heure et demie s'est écoulée et nous n'avions toujours envoyé personne. Elle a insisté 'tu m'avais pourtant dit que tu serais là dans une heure ! Où es-tu ?'", raconte Rana. L'opératrice explique qu’il faut du temps pour organiser la coordination avec Israël. La petite fille demande la signification de "coordination". "Ça fait 13 ans que je travaille dans le sauvetage et le secourisme, je n’ai jamais été autant touchée", souffle Rana.

Rana dans les locaux du Croissant-Rouge à Ramallah, en Cisjordanie. Février 2024 (THIBAULT LEFEVRE / RADIO FRANCE)

Peu avant 18h, la communication est interrompue. Rana ne viendra pas et les deux ambulances envoyées par le Croissant-Rouge n'arriveront jamais. Derrière le bureau de l'opératrice, il y a désormais trois photos. Celle de Hind, entourée des visages de deux hommes, Youssef et Ahmed. Ils sont morts le même jour, à 100 mètres de la voiture dans laquelle se trouvait la fillette. Ils étaient les derniers secouristes du Croissant-Rouge à continuer à aller sauver des vies au nord de Gaza. L'ONG accuse l'armée israélienne d'avoir ciblé les ambulanciers.