Israël : à Netanya, un habitant sur trois est français

À 40 km au nord de Tel-Aviv (Israël), la ville de Netanya pousse comme un champignon le long des plages de sable blanc. À Netanya, un habitant sur trois est un Français qui a émigré vers Israël. Beaucoup de nouveaux arrivants ont fui les attentats et l'antisémitisme en France.

Insouciance et travail

Netanya vit dans l'insouciance. Une ambiance de vacances toute l'année qui se gagne à la sueur du front. Pas de 35 heures et une protection sociale bien inférieure à celle de la France. "On peut faire deux travail dans une journée : être serveuse et femme de ménage ou travailler dans la téléphonie. La vérité, il ne faut pas avoir de travailler", explique Deborah Berros.

Philippe Sotto a quitté la France depuis 26 ans. Un pionnier. Jamais il n'a envisagé de revenir en région parisienne. Aujourd'hui, son seul horizon est israélien.

