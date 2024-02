Hommage national aux victimes du 7-Octobre : les mots d'Emmanuel Macron "étaient bouleversants" et "nécessaires", juge le grand rabbin de France

Les mots prononcés mercredi 7 février par Emmanuel Macron lors de l'hommage national aux Français tués par le Hamas le 7 octobre en Israël "étaient bouleversants" et "nécessaires", a estimé sur franceinfo le grand rabbin de France Haïm Korsia.

"Des mots importants pour toutes les victimes d'attaques terroristes, la France n'oublie jamais ses enfants", a-t-il poursuivi. Avec 42 Français ou Franco-Israéliens tués, trois toujours disparus et présumés otages, il s'agit du plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés. "C'est extraordinaire de dire que même quand les Français se trouvent à l'étranger, quand on les touche, c'est aussi la France qui est touchée", a salué le grand rabbin de France.

"Rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme"

Emmanuel Macron a également affirmé qu'il ne fallait "rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas, car rien ne le justifie". "Rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme", a-t-il ajouté, tissant un lien entre les attaques du 13 novembre 2015 et les massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023 lors du festival de musique Tribe of Nova.

"C'est la même haine, c'est la même violence. Elle est la négation de l'humain." Haïm Korsia, grand rabbin de France à franceinfo

Cet hommage, une première hors d'Israël, a été rendu par le chef de l'État dans la cour des Invalides, "dans le cœur vibrant de ce qu'est la mémoire de la nation", a souligné le représentant de la communauté juive. "Dans cet endroit, on dit 'Vous manquez à la France' avec cette anaphore sur les 68 millions de Français". "Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier", a déclaré Emmanuel Macron, avant d'ajouter "68 millions moins 42 vies fauchées, 68 millions dont six vies blessées, 68 millions dont quatre vies à jamais meurtries par leur captivité, 68 millions dont trois vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour". "C'était vraiment bouleversant et nécessaire à entendre de la bouche du président", a souligné le religieux.