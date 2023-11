Guerre Israël-Hamas : dix otages israéliens et quatre thaïlandais ont été libérés par le Hamas, annonce l'armée israélienne, citant des informations de la Croix-rouge

Le Hamas a libéré un sixième groupe d'otages israéliens au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), mercredi 29 novembre, dans le cadre d'un accord avec Israël. Quatorze otages, dix Israéliens et quatre Thaïlandais, retenus depuis le 7 octobre par le Hamas, ont été libérés dans la soirée, a annoncé l'armée israélienne sur Télégram, sur la base d'informations fournies par la Croix Rouge. Les quatorze otages sont en route vers le territoire israélien, précise le bureau du Premier ministre israélien. Deux femmes binationales russes et israéliennes, retenues en otage dans la bande de Gaza par le Hamas avaient été libérées plus tôt dans la journée.

Les dix otages israéliens ont été libérés dans le cadre de l'accord de pause humanitaire et 30 Palestiniens, dont 16 mineurs et 14 femmes vont être libérés par Israël en échange de leur libération. Les deux otages russes et les quatre thaïlandais ont été libérés par le Hamas en dehors de l'accord, a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Chaque soir depuis vendredi, une dizaine d'otages israéliens, tous des femmes et des enfants retenus dans la bande de Gaza, sont relâchés par le mouvement islamiste palestinien. En contrepartie, trois fois plus de détenus palestiniens, également des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, sont libérés de prisons israéliennes.