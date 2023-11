Guerre entre Israël et le Hamas : l'ONU déplore une "forte hausse de la haine" dans le monde depuis le debut du conflit

Le Haut-commissaire a également dénoncé la "rhétorique incendiaire, toxique et haineuse" utilisée par les dirigeants politiques.

Temps de lecture : 1 min

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme Volker Türk a déploré samedi 4 novembre "une forte hausse de la haine" dans le monde depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Il a vivement dénoncé, dans un communiqué, la recrudescence des cas d'antisémitisme, d'islamophobie et d'autres discours de haine. "J'ai entendu des Juifs et des Musulmans dire qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, et cela m'attriste", a ajouté le responsable de l'ONU.

>> Suivez en direct les dernières actualité de la guerre entre Israël et le Hamas

Volker Türk déclaré qu'à travers le monde, "le harcèlement, les attaques et les discours de haine islamophobes et antisémites se sont multipliés, y compris dans le contexte de manifestations liées au conflit". Le Haut-commissaire a également dénoncé la "rhétorique incendiaire, toxique et haineuse" utilisée par les dirigeants politiques. "Le droit international est clair à ce sujet. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit", a-t-il conclu.