Direct Guerre en Israël et le Hamas : le chef de l'ONU se dit "horrifié" par la frappe israélienne sur une ambulance à Gaza

Et voici un premier point sur l'actualité :

• #ISRAEL_PALESTINE Israël a rejeté l'idée de "pauses humanitaires" réclamées par les Etats-Unis dans la bande de Gaza, et poursuit son offensive avec une "opération terrestre intensifiée" et des frappes, dont l'une a ciblé une ambulance. Cette dernière a fait 15 morts et 60 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas et le Croissant-Rouge palestinien.



• #TEMPETE Météo-France a annoncé ce matin le passage en fin de journée de dix nouveaux départements en vigilance orange à l'approche de la tempête Domingos. Emmanuel Macron a appelé les Français à "rester extrêmement vigilants", après le passage de la tempête Ciaran. "On a des structures qui demeurent fragiles", a déclaré le président depuis la Bretagne.

• Au moins 132 personnes sont mortes dans un tremblement de terre qui a secoué une région reculée du Népal. Les secours s'organisent à la recherche des survivants, selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par les autorités népalaises.

• Le tribunal correctionnel de Paris a condamné à cinq ans de prison ferme un partisan de l'ultradroite, déclaré coupable d'"entreprise terroriste individuelle" pour avoir projeté une action violente. Selon un ami militaire, le prévenu - un Mosellan de 20 ans, faisait régulièrement état de sa volonté de commettre une action violente.