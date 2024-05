Guerre entre Israël et le Hamas : Rafah en proie à de violents combats et des bombardements

De violents combats sont en cours à Rafah. Une frappe a fait deux morts dans un camp de déplacés de cette ville du sud de la bande de Gaza, a affirmé samedi 18 mai l'hôpital koweïtien de la ville. Des témoins ont quant à eux rapporté des tirs nourris et des bombardements dans le sud-est et les quartiers est de Rafah.

Après des mois de bombardements et d'opérations qui ont provoqué des destructions massives dans le nord et le centre de la bande de Gaza, l'armée israélienne est entrée début mai à Rafah, ville du sud à la frontière égyptienne, où s'entassent plus d'un million de Palestiniens. Par ailleurs, dans le nord de la bande de Gaza, les combats ont également repris. Des correspondants de l'AFP, des témoins et des médecins ont fait état de combats intenses dans la nuit de vendredi à samedi dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la ville de Gaza.

Après des jours de blocage, de l'aide humanitaire a été acheminée dans la bande de Gaza via une jetée flottante temporaire construite par les Etats-Unis. Plus de 300 palettes d'aide humanitaire ont été déchargées, a rapporté samedi l'armée israélienne. Toutefois, les principaux points de passage terrestres sont fermés ou fonctionnent au ralenti en raison des combats.