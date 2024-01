Guerre dans la bande de Gaza : un commando israélien infiltre un hôpital en Cisjordanie

Déguisés en Palestiniens, des Israéliens ont réussi à entrer dans un hôpital de Jénine, en Cisjordanie. Armé, le commando a abattu trois hommes.

En pleine nuit, un commando israélien déguisé a fait irruption dans l'hôpital de Jénine (Cisjordanie). Ils sont une dizaine et chacun est entré en jouant un personnage. Dans le premier groupe, un médecin en blouse blanche, une femme voilée et un malade en fauteuil roulant. Ils vont au contact de la cible. Derrière eux, suit une dizaine d'autres agents, déguisés en infirmiers ou portant barbe et djellaba. L'un d'eux s'occupe d'un civil dans le couloir et lui demande de ne pas bouger.

"L'unité arabisée" qui s'infiltre au milieu des Palestiniens

Le commando va abattre trois Palestiniens du Hamas et du Djihad islamique. Selon Israël, ils s'apprêtaient à commettre des attentats. Un ancien de cette unité d'élite, appelée "l'unité arabisée", se confie. "L'idée, c'est de ressembler aux Palestiniens, d'être l'un des leurs et de passer à l'action quand vous les voyez dans le blanc des yeux", explique Oren Or Bittoun, ancien membre de l'unité d'élite de la police des frontières.