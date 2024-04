Guerre dans la bande de Gaza : des médias israéliens affirment que Tsahal utilise une IA pour choisir les cibles de ses frappes

Comment l'armée israélienne choisit-elle les cibles de ses bombardements dans la bande de Gaza ? Deux médias israéliens indépendants, +972 et Local Call, affirment qu'elle a recours à un programme basé sur l'intelligence artificielle, baptisé Lavender, dans une enquête publiée mercredi 3 avril. Israël affirme qu'il s'agit d'une simple base de donnée croisant les renseignements recueilli par ses services. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "profondément perturbé" par ces affirmations de cette enquête.

Le média en ligne +972, qui cite six sources anonymes au sein du renseignement israélien, décrit Lavender comme "un programme basé sur une intelligence artificielle", conçu pour identifer toutes les personnes suspectées d'appartenir aux branches militaires du Hamas et du Jihad islamique et les marquer comme des "cibles potentielles à bombarder". Le site israélien affirme que 37 000 personnes ont été ainsi signalées.

Selon les témoignages recueillis par +972, l'armée israélienne s'est largement reposée sur ce système, en particulier au début de son intervention militaire. "Je passais 20 secondes sur chaque cible" affichée par Lavender, explique un des officiers interrogés, qui disait avoir "zéro valeur ajoutée en tant qu'humain, à part pour valider sans discuter". Ce alors que le système donnait des analyses erronées dans près de 10% des cas, selon +972.

Israël dément, l'Onu s'inquiète

Toujours selon ces médias, Lavender est différent d'"Evangile", un autre algorithme utilisé par l'armée israélienne pour recommander des bâtiments et structures à viser (et non des personnes), afin de "produire des cibles à un rythme rapide" selon un porte-parole militaire israélien. Une précédente enquête de +972 et Local Call présentait déjà ce système comme une "usine d'assassinats de masse" privilégiant la "quantité à la qualité".

Israël n'a pas nié l'existence de Lavender, mais a démenti la présentation qui en était faite par ces médias. "[Lavender] n'est pas un 'système', mais simplement une base de données servant à croiser des sources du renseignement, pour produire des informations à jour sur les membres militaires des organisations terroristes", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué publié par le Guardian.

L'armée assure aussi qu'elle respecte le droit international, "cible uniquement des cibles militaires et soldats", et que "des analystes doivent conduire des examens indépendants" avant de mener une frappe pour s'assurer de sa proportionnalité et des risques collatéraux.

De son côté, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "profondément perturbé" par ces affirmations. "Aucune portion de décisions de vie ou de mort qui ont un impact sur des familles entières ne devrait être déléguée au calcul froid d'algorithmes", a insisté le responsable.