DIRECT. Proche-Orient : l'escalade militaire entre la Palestine et Israël s'intensifie

Ce qu'il faut savoir

L'escalade militaire entre l'Autorité palestinienne et Israël se poursuit et s'intensifie au Proche-Orient. Plus de 1 000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, a annoncé mercredi 12 mai l'armée israélienne, qui a riposté par de nouveaux raids meurtriers sur la bande de Gaza. L’armée a ainsi annoncé, mercredi matin, avoir mené une nouvelle série de frappes visant "des maisons qui appartenaient à des membres de haut rang" du Hamas. Cette flambée de violences survient après plusieurs jours d'affrontements à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par Israël. Suivez notre direct.

Situation tendue depuis une semaine. Des affrontements ont débuté il y a une semaine entre la police israélienne et des Palestiniens, après des manifestations contre des restrictions d'accès imposées par Israël à certains secteurs durant le ramadan, et la possible éviction de Palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est.

Au moins 40 morts. Côté palestinien, 35 personnes, dont 12 enfants, sont mortes à la suite des attaques israéliennes, a annoncé le ministère de la Santé palestinien. En Israël, cinq personnes ont été tuées dans les tirs de roquettes du Hamas. Des centaines de blessés ont également été dénombrées dans les deux camps.

Israël va continuer les bombardements. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a prévenu mardi soir que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza n'étaient "que le début" et qu'il y avait "encore beaucoup de cibles dans le viseur". Le Hamas a répliqué en affirmant être "prêt". "Si [Israël] veut une escalade, la résistance est prête et si [Israël] veut arrêter, nous sommes prêts aussi", a déclaré Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement, dans une allocution télévisée mardi soir.

Etat d'urgence décreté à Lod. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a décrété l'état d'urgence à Lod, ville judéo-arabe située au sud de Tel-Aviv, après des "émeutes" de la minorité arabe, d'après la police locale. Les vols de l'aéroport international Ben Gourion, situé à proximité de la ville, ont été temporairement suspendus.

L'ONU craint une "guerre à grande échelle". "Cessez immédiatement les tirs. Cette escalade se dirige vers une guerre à grande échelle", a réagi sur Twitter l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland. "Les chefs de tous les camps doivent s'engager vers une désescalade. Une guerre à Gaza serait dévastatrice et ce sont les gens ordinaires qui en paieraient le prix", a-t-il ajouté.