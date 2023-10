Carte Guerre entre Israël et le Hamas : visualisez l'ampleur des destructions dans la bande de Gaza

Temps de lecture : 2 min

Situées au nord du territoire palestinien, les villes de Gaza et Beit Hanoun sont les plus touchées par les bombardements.

En représailles à l'attaque du Hamas contre Israël, samedi 7 octobre, l'armée israélienne a fait pleuvoir un déluge de feu sur la bande de Gaza. En moins d'une semaine après le début de leur offensive, les hélicoptères et avions de combat de Tsahal ont largué plus de 6 000 bombes sur l'enclave palestinienne et ses habitants, selon le décompte de l'armée de l'air israélienne. Ces bombardements ont fait 3 748 morts et 12 065 blessés, selon un bilan établi par le Hamas mercredi 18 octobre.

Pour mesurer l'ampleur des destructions provoquées par ces frappes, franceinfo les a cartographiées grâce aux analyses de données réalisées par le cabinet spécialisé Masae Analytics à partir des images prises par le satellite Sentinel-1 de Copernicus, entre le 18 septembre et le 17 octobre 2023. Les données du 17 octobre ont été acquises avant la destruction de l'hôpital al-Ahli.

Au nord du territoire palestinien, deux zones ont été particulièrement touchées : la ville de Gaza, densément peuplée, et celle de Beit Hanoun, à seulement six kilomètres de la ville israélienne de Sdérot.

Dans la ville de Gaza, de nombreux bâtiments du quartier de Rimal, situé le long du littoral et proche du centre-ville, ont été rasés par les frappes aériennes israéliennes. Avec ses nombreuses banques, centres commerciaux et restaurants, il s'agit d'un des quartiers les plus prospères de la ville. C'est ici aussi que se situent différents centres du pouvoir du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

D'importants dégâts dans deux camps de réfugiés

A quelques kilomètres de là, les camps de réfugiés d'Al-Shati (ou Beach Camp) et de Jabaliya, le plus grand des huit camps de réfugiés de la bande de Gaza, ont également subi d'importantes destructions. Selon l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de l'ONU (UNRWA), plus de 90 000 réfugiés sont enregistrés dans le premier et plus de 116 000 dans le second. Israël affirme cibler la ville de Gaza, au Nord, pour y détruire les centres d'où opère le mouvement islamiste palestinien, classé organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Alors que la menace d'une offensive terrestre plane sur Gaza, Tsahal exhorte depuis le 13 octobre les habitants du nord du territoire, soit environ 1,1 million de personnes sur un total de 2 millions, à fuir vers le Sud. En quelques jours, plus d'un million de personnes ont déjà quitté leur foyer en direction de Rafah, où ils espèrent pouvoir franchir la frontière avec l'Egypte. L'exode des Gazaouis suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté internationale, qui demande l'ouverture d'un corridor humanitaire.