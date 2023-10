Attaque du Hamas contre Israël : que sait-on des victimes françaises, mortes ou portées disparues ?

Le Quai d'Orsay a annoncé la mort d'un deuxième Français lundi, sans préciser les circonstances de son décès. Une dizaine de ressortissants sont par ailleurs portés disparus.

Alors que le bilan de l'attaque menée depuis samedi par le Hamas contre Israël ne cesse de s'alourdir – plus de 700 morts recensés du côté israélien d'après Tsahal et 560 dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé palestinien –, l'inquiétude grandit autour du nombre de Français victimes de cette offensive d'une ampleur inédite. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, lundi 9 octobre, la mort d'un deuxième ressortissant français, "victime des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël". La veille, le Quai d'Orsay avait fait part du décès d'une "compatriote en Israël" dans le même contexte, sans en préciser les circonstances.

>> Suivez dans notre direct l'évolution de la situation, trois jours après le début de l'offensive menée par le Hamas en Israël depuis Gaza

Selon les informations communiquées à franceinfo par le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, dont la circonscription comprend Israël, ces deux personnes ont été tuées alors qu'elles participaient à une rave-party dans le désert, près de la frontière avec Gaza, et prise pour cible par les assaillants. Le bilan y est particulièrement élevé puisque 260 personnes participant au Nova Festival ont été tuées, selon les secours. Contacté par franceinfo, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas confirmé, lundi soir, que les deux Français décédés s'y trouvaient.

Plusieurs personnes ont également été prises en otage par le mouvement islamiste palestinien lors de cet événement. Un jeune Français, originaire de Bordeaux et vivant en Israël, en ferait partie, toujours selon le député Meyer Habib, qui affirme communiquer avec de nombreuses familles franco-israéliennes. Les parents d'Avidan T., 26 ans, sont sans nouvelles de leur fils depuis samedi matin. "Je viens de m'entretenir longuement avec son père, médecin : il vient de me confirmer, comme nous le redoutions, qu'Avidan (…) est bien pris en otage par le Hamas", a écrit le parlementaire dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

Une dizaine de Français non localisés

Au total, le Hamas a fait "plus de 100 prisonniers", selon le bureau de presse du gouvernement israélien. Combien de Français figurent parmi ces otages ? Lors d'un échange téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lundi, Emmanuel Macron a exprimé sa "vive préoccupation au sujet des otages et des blessés", a rapporté l'Elysée dans un communiqué, sans préciser si des Français faisaient partie de ces prisonniers.

De son côté, le Quai d'Orsay a simplement mentionné que plusieurs ressortissants français n'avaient pu encore "être localisés" et que des démarches "étaient entreprises pour clarifier" leur situation. Invité sur le plateau de franceinfo, le député Meyer Habib a estimé que le nombre de Français "disparus, ou décédés ou pris en otage par le Hamas" était compris "entre sept et dix". Une source diplomatique confirme à franceinfo le chiffre d'"une dizaine" de Français non localisés.

Outre Avidan T., au moins deux Français toujours introuvables feraient partie des festivaliers enlevés au Nova Festival, selon leurs proches, qui ont témoigné auprès de plusieurs médias. France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur rapporte ainsi qu'un jeune homme franco-israélien de 25 ans, originaire de Marseille, et dont la famille avait quitté la ville pour Israël il y a une vingtaine d'années, ferait partie des otages. "On ne sait pas ce qui est advenu de lui. Je vous laisse mesurer l'angoisse des parents qui n'ont aucune information à son sujet", témoigne un membre de sa famille. Le consistoire israélite de Marseille déclare auprès de France 3 recevoir des informations "au compte-gouttes" au sujet de ce jeune homme et ne pas vouloir communiquer à ce stade.

"Les soldats arrivent"

L'entourage d'une Franco-israélienne de 32 ans, Céline Ben David Nagar, a également fait part de sa détresse. Cette mère d'une petite fille de six mois a disparu alors qu'elle était en voiture près du Nova Festival, à Mefalsim, un kibboutz à proximité de la bande de Gaza, a affirmé son époux sur BFMTV "Le dernier message que Céline a envoyé, c'est 'les soldats arrivent'. (…) Comme elle n'a plus donné de nouvelles depuis, on pense que ces fameux soldats n'étaient pas des soldats israéliens, mais des terroristes", a-t-il rapporté, assisté d'une traductrice.

Son mari s'est rendu sur place et dit avoir trouvé son "véhicule criblé de balles. On n'a pas retrouvé beaucoup de traces de sang, c'est ce qui permet de supposer que Céline est encore en vie". "On a retrouvé la voiture avec à peu près quatre impacts de balles", confirme le frère de la jeune femme sur RTL. "Peut-être que ma sœur a réussi à se sauver quelque part", espère-t-il.

Le parquet national antiterroriste pas encore saisi

Le député Meyer Habib redoute que le bilan du nombre de victimes françaises ne s'alourdisse au fil des jours. Comme l'a rappelé le ministère des Affaires étrangères, autour de 87 000 ressortissants français – enregistrés auprès des consulats de Tel-Aviv et Jérusalem – vivent en Israël. A cela, il faut ajouter "de nombreux Français" qui étaient "de passage", en vacances notamment, au moment des attaques, ajoute le gouvernement. Alors que les combats se poursuivent, trois jours après le début de l'offensive, le ministère renouvelle son appel à une "extrême vigilance". Plusieurs cellules de crise ont été ouvertes.

Du côté judiciaire, le parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas encore saisi du cas des deux Français décédés. Le Pnat explique à franceinfo être "en lien constant avec le Quai d'Orsay afin de recueillir des éléments fiabilisées sur les victimes et les circonstances de leur décès". Ces éléments seront ensuite analysés en vue de "l'éventuelle ouverture d'enquêtes".