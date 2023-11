Guerre entre Israël et le Hamas : découvrez les images des premiers otages israéliens libérés

A la suite de l’accord entre les deux belligérants, le Hamas a relâché 24 personnes vendredi, dont 13 femmes et enfants israéliens.

Vendredi 24 novembre, 13 otages israéliens ont été libérés par le Hamas. Après être arrivés à Rafah (Égypte), ils ont été pris en charge par des équipes médicales. Des médecins et des infirmiers égyptiens ont pris en charge les Israéliens libérés, conduits ensuite en Israël. Au moment de monter dans les véhicules, des mères de famille tiennent leurs enfants près d’elles. Réunis à Tel-Aviv, les Israéliens suivent à la télévision le déroulement de la libération des otages. Ils sont angoissés et espèrent que tout se passera bien jusqu’au dernier moment. "Ce sont des émotions très mélangées. Il y a de la joie mais beaucoup sont encore restés, alors on est partagés", confie un homme. Au total, 24 otages ont été libérés vendredi, dont 10 otages thaïlandais et un otage philippin, rapporte le Qatar.

Les otages sont arrivés en Israël

Depuis l’Egypte, les ex-otages poursuivent leur périple. A Rafah, ils se rendent au poste-frontière de Kerem Shalom, en Israël et d'autres bus arrivent encore en Cisjordanie. À leur bord, 39 prisonniers palestiniens, ceux qu’Israël s’est engagé à relâcher dans le cadre de l'accord conclu avec le Hamas.