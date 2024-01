Otages détenus par le Hamas : "100 jours, c'est déjà long et une souffrance insupportable", souligne l'avocate Rachel-Flore Pardo

Rachel-Flore Pardo, avocate et membre de l'association "7 octobre 2023 - Vies brisées en Israël", est l'invitée du 19/20 info du dimanche 14 janvier.

Cela fait plus de 100 jours qu'Israël et le Hamas sont en guerre. "100 jours, c'est un temps déjà long et une souffrance insupportable pour tous les proches des otages et j'ai une pensée, parce qu'ils sont 132 à être détenus en otages par le Hamas", introduit Rachel-Flore Pardo, avocate et membre de l'association "7 octobre 2023 - Vies brisées en Israël". L'avocate exprime également sa pensée envers la vingtaine de femmes détenues par l'organisation terroriste.

Ne pas oublier les otages

Rachel-Flore Pardo estime que l'on ne parle pas assez des otages. "J'ai été très émue de voir ces hommages qui se sont tenus à la fois en France et dans le monde, ces hommages se sont déroulés de façon pacifique", poursuit-elle. Un rassemblement était notamment organisé ce dimanche 14 janvier sur la place de la Bastille, à Paris. "Il est important de ne pas faire tomber dans l'oubli ces otages", explique l'avocate.