DIRECT. Attaques à Jérusalem : Israël impose des mesures contre des "familles de terroristes"

Ce qu'il faut savoir

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis une réponse "forte" et "solide" aux deux attaques à Jérusalem-Est, dont l'une a fait sept morts. L'exécutif israélien a annoncé, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier, des mesures à l'encontre de "familles de terroristes". A l'issue d'une réunion, le cabinet de sécurité israélien a annoncé la révocation des droits à la Sécurité sociale des "familles de terroristes qui soutiennent le terrorisme". Il a également souligné qu'un projet de loi visant à révoquer "les cartes d'identité israéliennes" de cette même catégorie de familles serait discuté lundi en conseil des ministres. Suivez notre direct.

Sept civils ont été tués par balles par un Palestinien de 21 ans, près d'une synagogue vendredi. L'assaillant a été abattu. L'attaque a eu lieu pendant les prières du début du shabbat, vers 20h15, à Neve Yaacov, précise un communiqué des forces de l'ordre. Il s'agit d'un quartier de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte annexée par Israël.

Une deuxième attaque à Jérusalem-Est a fait deux blessés, samedi, selon les services de secours israéliens. La police annonce avoir identifié un Palestinien de 13 ans comme assaillant et l'avoir "neutralisé". Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a précisé que les deux victimes étaient un homme de 23 ans et un autre de 47 ans avec "des blessures par balles dans le haut du corps".

Benjamin Netanyahu est revenu au pouvoir en décembre avec l'appui de formations d'extrême droite et ultraorthodoxes juives. Depuis, la tension est remontée entre Israéliens et Palestiniens. Ces nouvelles violences surviennent en effet sur fond de brusque escalade, après la mort jeudi de neuf Palestiniens dont des combattants et une sexagénaire, dans un raid de l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.