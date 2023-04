Pays-Bas : le déraillement d'un train fait un mort et environ 30 blessés

D'après les secours, 19 personnes ont été grièvement blessées et transportées à l'hôpital.

Le déraillement d'un train de voyageurs a fait un mort et 30 blessés, dont 19 grièvement, mardi 4 avril à Voorschoten (Pays-Bas), ont rapporté les services de secours. "Onze personnes ont été recueillies chez des riverains, tandis que les blessés graves ont été transportés à l'hôpital", a-t-on précisé de même source. D'après le journal De Telegraph (en néerlandais), une cinquantaine de passagers étaient à bord du train.

L'accident s'est produit sur la voie ferrée reliant les villes de Leyde et de La Haye, dans le sud du pays. Le train a déraillé vers 3h25 du matin après avoir heurté des équipements de construction sur la voie, ont précisé les secours. "La partie avant du train s'est retrouvée dans un pré" et un incendie, désormais éteint, s'est déclaré à l'arrière, selon De Telegraph. "Des spécialistes sont au travail pour sécuriser le train, ont ajouté les secours. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête." D'après le journal néerlandais, "aucune substance dangereuse n'a été rejetée lors de la collision".