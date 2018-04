Gaza : quatre Palestiniens tués par des tirs israéliens

Au total, 45 Palestiniens ont été tués depuis le 30 mars et le début d'un mouvement de contestation massive appelé "la grande marche du retour".

Nouvelle journée de violence à Gaza. Quatre Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza, vendredi 27 avril, lors du cinquième vendredi consécutif de protestation le long de la frontière israélienne. Ces décès, annoncés par le ministère de la Santé, portent à 45 le nombre de Palestiniens tués depuis le début, le 30 mars, d'un mouvement de contestation massive appelé "la grande marche du retour".



Abdoul Salam al-Bakr, 29 ans, a été tué à l'est de Khan Younès, dans le sud de l'enclave. Deux autres hommes, dont l'identité n'a pas été communiquée dans un premier temps, ont péri dans l'est du territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée. Une quatrième victime, un adolescent de 15 ans, est morte samedi de ses blessures. Par ailleurs, 154 personnes ont été hospitalisées après avoir été atteintes par balles ou avoir inhalé des gaz lacrymogènes, a annoncé le ministère de la Santé.

Des jets de projectiles contre des tirs à balles réelles

La "marche du retour" a de nouveau mobilisé des milliers de Palestiniens vendredi, en cinq points différents le long de la frontière, ont constaté des journalistes de l'AFP. La "marche" revendique le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948. La mobilisation, qui doit culminer mi-mai, dénonce aussi le blocus imposé par Israël à Gaza pour contenir le mouvement islamiste Hamas, qui dirige sans partage l'enclave palestinienne et auquel Israël a livré trois guerres depuis 2008.

La plupart des Palestiniens se tiennent à distance de la barrière lourdement gardée par les soldats israéliens. Mais des groupes défient le danger en s'approchant pour lancer des pierres ou des engins incendiaires sur les soldats ou tenter de forcer la ligne de barbelés déroulée par Israël en avant de la barrière. Les soldats israéliens ripostent par des moyens anti-émeutes ou tirent à balles réelles sur les manifestants.

Dans la nuit, l'armée israélienne a annoncé avoir menée des frappes dans le port de Gaza. Les drones ont "visé deux navires dans le port de Gaza", a déclaré dans un communiqué le ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza. Des témoins ont raconté que d'importants dommages avaient été infligés à deux navires, tandis que les forces de sécurité du Hamas, qui contrôle la zone, ont empêché les journalistes de se rendre sur place.