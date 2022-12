Sable blanc, eaux turquoises et tortues à ne pas déranger : trois Français passent le Nouvel An au milieu de l'océan Pacifique

Tous les trois mois, des équipes se relaient sur l'île Tromelin, petit territoire situé entre Madagascar et l'Île de la Réunion. Pour la Saint-Sylvestre 2022, un ornithologue, une infirmière et un chef de mission y sont installés.

Trois Français vont fêter la nouvelle année sur une île déserte d'un kilomètre carré. L'île de Tromelin fait partie des Terres australes de la France et est l'un des plus petits territoires du pays. Un paysage qui fait rêver, "un banc de sable où il n'y a rien, à part des bernard-l'ermite et des tortues de mer", comme le décrit un reportage télévisé, loin du climat de la France métropolitaine en fin d'année. "Il y a la plage qui fait tout le tour, détaille Claire Béguinot, l'infirmière de la mission. Du sable blanc, avec des eaux turquoises, c'est assez incroyable." Malgré de forts vents, "en termes de température, c'est sûr que c'est une île tropicale", rappelle-t-elle.

"On reste à peu près dans les températures de la Réunion. Donc on est autour de 27, 30°C tous les jours." Claire Béguinot, infirmière de la mission sur l'île Tromelin à franceinfo

La mission des trois Français consiste à assurer une présence permanente sur l'île. Le chef, Sébastien Jullien-Palletier, est arrivé avec ses deux collègues le 14 décembre. Après Noël, ce sera le second réveillon qu'ils passeront sur l'île Tromelin, mais pas question de bouder leur plaisir. "On s'est quand même fait des jolis petits repas avec du foie gras, des crevettes, du filet de bœuf, détaille Sébastien Jullien-Palletier. On s'est fait plein de petits desserts tout ça, on s'est vraiment fait plaisir."

Fêter en respectant la faune

Pour la Saint-Sylvestre, le programme change un peu. "Autant Noël, c'était plus tranquille : on pensait un peu à nos familles, alors que là, le Nouvel An, ce sera vraiment entre nous", estime le chef de mission, qui n'exclue pas des festivités "sur la plage" : "ça pourrait être sympa, on va voir". Un lieu idéal, sans aucun risque de déranger les voisins ? Ce n'est pas si simple. "Les oiseaux, ça ne les dérange pas trop puisqu'ici ils mettent la tête sous leurs ailes et ils dorment, explique Sébastien Jullien-Palletier.

"Par contre, il faut faire attention avec les tortues. Beaucoup viennent se reproduire sur l'île, donc il ne faut pas qu'il y ait de lumière artificielle pendant la nuit, parce que ça peut les désorienter." Sébastien Jullien-Palletier, chef de mission sur l'île Tromelin à franceinfo

La fête sur la plage est donc prévue jusqu'à la tombée du jour, puis l'équipe retournera à l'intérieur. Autre tentation : le bain de minuit, puisqu'à Tromelin l'eau de l'océan Indien est quasiment à 30°C. "Déjà, on n'a pas le droit de se baigner, tranche Sébastien Jullien-Palletier. C'est aussi très dangereux. C'est vraiment le sommet d'une montagne, donc il y a tout de suite du fond et c'est très accidenté. Il y a du corail, il y a des roches, dessous. On peut se tremper les pieds, c'est déjà pas mal !"

C'est donc les pieds dans l'eau que tous trois auront une pensée pour leur famille et amis, loin d'eux. Et avec un peu d'avance, puisqu'avec le décalage horaire, l'île Tromelin passera en 2023 à 21 heures, heure de Paris.