Santé : comment bien préparer son réveillon du Nouvel An ?

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec excès de nourriture et de boissons. Pourtant, il ne faut pas oublier que même dans ces moments, il faut faire attention à sa santé.

Bien manger et bien boire, cela fait partie de la magie des fêtes, mais on oublie parfois sa santé. "Une étude américaine a montré qu'il y a un double pic de mortalité cardiaque à Noël et au Nouvel An : plus 4,65 % le 1er janvier", explique le docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 29 décembre. Selon lui, cela n’a rien d’étonnant car, il y a deux fois plus d'insuffisance cardiaque aiguë durant cette semaine chez les seniors de plus de 85 ans. En cas d'essoufflement, de prise de poids et d'œdème, consultez rapidement.



Bien dormir et ne pas trop boire



Pour préserver sa santé pendant les fêtes, il faut aussi éviter les excès d'alcool. "N'oubliez pas qu'il faut environ deux heures pour éliminer un verre d'alcool standard", souligne Damien Mascret. Il faut aussi bien dormir le 29 et le 30 décembre, surtout si l’on prend la route. N’oubliez pas aussi de "faire le 15 sans attendre si vous avez des symptômes inquiétants pendant les fêtes", rappelle le docteur.





Parmi nos sources :

Liste non exhaustive