Tokyo : le marché aux poissons de Tsukiji déménage

C'est le sanctuaire de l'alimentation japonaise. Situé à Tokyo (Japon), Tsukiji est le plus grand marché au monde. À 4 heures du matin commence la découpe des thons. Ce geste précis et millénaire est un savoir-faire ancestral. Mais, au matin du vendredi 5 octobre, de nombreux poissonniers ont le coeur lourd. Le marché va fermer et être remplacé par un autre, flambant neuf, en périphérie de Tokyo. Cette halle, pourtant chargée d'histoire, est aujourd'hui jugée vétuste et insalubre par les autorités. Une salle qui serait également dangereuse en cas de séisme.

La vente aux enchères de thon ne sera plus publique

Ce déménagement déplaît à une partie des commerçants. Ce vendeur de crevettes regrette l'excellence du marché. "Mes crevettes je les vends chers, parce qu'elles sont de très grande qualité", explique-t-il, "alors non, je ne comprends pas qu'on nous oblige à partir". Ce qui inquiète aussi les autorités, ce sont les milliers de rats qui infestent le marché. 41 000 nouveaux professionnels vont devoir s'installer dans de nouveaux étales aseptisées. La fin d'une époque, comme celle de la vente aux enchères publique des thons qui, dans le nouveau bâtiment, ne sera plus ouverte au public.

