Tokyo, haro sur les rats

Tsukiji, un des plus grands marchés aux poissons au monde déménage dans quelques semaines. Il rejoint un autre quartier de la ville..

Les rats qui le peuplent risquent donc de se répandre aux alentours, faute de nourriture...

C'est se qu'explique Tatsuo Yabe, spécialiste des rats :

"Quand l'environnement change et que la nourriture commence à manquer, les rats se déplacent."

Les autorités se préparent. Elles bloquent d'ores et déjà toutes les sorties et les cavités par lesquels les rongeurs pourraient passer.

L'objectif est de les isoler pour les exterminer.. Des pièges ont été placés un peu partout : 300 kilos de poisons et 40 000 tôles recouvertes de glue par exemple.

Une méthode qui n'est pas infaillible.

Kazuya Takahashi, employé d'une entreprise de dératisation met en garde les habiatants de la capitale :

"Nous invitons nos clients à rester vigilants car de nombreux rats pourraient s'infiltrer chez eux "

Toyosu le nouveau complexe sera lui un marché clos. La municipalité affirme avoir prévu un arsenal spécifique pour empêcher l'intrusion des rats.