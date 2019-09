Japon : une société sous pression, entre innovation et tradition

Mélange de traditions millénaires et d'extrême innovation, la société japonaise est complexe. Dès le début de leur cursus, les enfants sont sous pression pour intégrer la meilleure école et suivent des cours particuliers le soir. Dans l'intimité familiale ou dans le monde du travail, le groupe prime toujours sur l'individu. Alors dans la rue, c'est souvent le vêtement qui devient un moyen d'expression.

La culture manga comme moyen d'expression

Pour fuir les codes, certains poussent l'excentricité à son paroxysme, comme Chami, cosplayer. Cette jeune femme fan de mangas enchaîne les séances photo pour satisfaire sa communauté en ligne. "Quand j'étais petite ma mère me surprotégeait et ne me laissait pas jouer dehors, du coup, me ramenait des jeux vidéo. On a passé notre temps à jouer avec mon frère", raconte Chami. Au pays du consensus, le féminisme ou l'égalité des sexes ne sont pas des combats très populaires.