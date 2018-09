Japon : un typhon meurtrier

Les habitants s'aventurent timidement dans les rues d'Osaka (Japon). Le typhon a balayé le Japon, mais le pire est passé. Les vents sont retombés et la tempête poursuit sa route au large. Plus tôt dans la journée, un aéroport a été paralysé le déluge. Inondé, il a été fermé, mais à l'intérieur, ils sont plus de 3 000 à être prisonniers du typhon. Mercredi 5 septembre au matin, l'eau s'est déjà bien retirée du tarmac de cet aéroport construit sur une île artificielle. L’évacuation est en cours après une nuit sans eau, sans nourriture et sans électricité.

Un typhon particulièrement violent qui a causé la mort de 11 personnes

Par endroits, les vents ont soufflé à plus de 220 km/h. Les dégâts matériels sont impressionnants : panneaux de signalisation à terre, toitures arrachées et camions renversés. Le Premier ministre a promis de remettre en été au plus vite toutes les infrastructures. Avec 11 morts au total, ce typhon n'est pas le plus meurtrier qu'ait connu le Japon, mais il restera dans les annales.

