Le typhon Jebi martyrise le Japon

Rien ne semble résister au typhon Jebi, pas même les façades d'immeuble ou les toits. Au Japon, des vents à plus de 200 km/h balayent les rues, les camions et les voitures. Un pétrolier s'est même encastré dans une autoroute mardi 4 septembre. L'aéroport de Kensai, construit sur une île artificielle, est fermé. Les avions restent cloués au sol sur des pistes détrempées.

Le typhon Jebi est le plus violent qu'ait connu le pays depuis 25 ans. Il y a au moins six morts et 170 blessés. Plus d'un million de personnes sont invitées à trouver un refuge et 16 000 d'entre elles ont reçu l'ordre d'évacuer les zones les plus exposées. Le typhon traverse l'île principale du Japon en direction du nord. Les rafales de vent et de pluie devraient durer au moins jusqu'au mercredi 5 septembre.

