Japon : des pluies torrentielles dévastent le pays

Le Japon sous les eaux et victimes de pluies torrentielles qui ont fait 30 morts et près de deux millions de personnes ont été contraintes à l'évacuation. Des quartiers entiers ont été engloutis par des glissements de terrain, et la boue a arraché des routes. Les inondations sont historiques. "J'adresse mes plus profondes condoléances aux familles de victimes. Et ma compassion va envers toutes les personnes qui ont été touchées", a commenté le Premier ministre Shinzo Abe.

La météo toujours peu clémente

Plus de 48 000 secouristes sont sur le pont pour venir en aide à un million de personnes toujours bloquées. Dans certains villages, l'accès est très difficile d'autant que la météo ne devrait pas s'améliorer. Les autorités indiquent que la vigilance reste maximale jusqu'à dimanche. Les médias parlent d'un bilan provisoire de 48 morts et autant de disparus.

Le JT

