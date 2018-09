Japon : 80 ans de mariage !

Au Japon, cela fait quatre-vingts ans que Miyako Matsumoto et son mari Masao Matsumoto, mangent chaque jour ensemble. Lui a 108 ans, elle est seulement centenaire et ils se sont mariés il y a huit décennies, en 1937. Les tourtereaux forment officiellement le couple le plus vieux du monde et une petite cérémonie a été organisée pour fêter ce record.

13 petits enfants et 25 arrière-petits-enfants

Miyako et Masao ont eu cinq enfants, 13 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Ils forment une famille japonaise traditionnelle, jusque dans la répartition des rôles. "C'est notre mère qui nous a élevés", raconte une des filles du couple. Mais quel est le secret d'une telle longévité ? "Ça a tenu parce que j'ai toujours été très patiente avec lui", plaisante Miyako. Entourés par leurs proches, ils souhaitent maintenant continuer à vivre en harmonie, très émus d'avoir été ainsi récompensés.