Un skieur disparu en Italie identifié au bout de 64 ans

C'est une histoire incroyable. La police italienne vient de mettre un nom sur le corps d'un homme extrait d'un glacier du Val d'Aoste en 2005. Il s'agit d'un skieur français porté disparu il y a 64 ans. Il était élégant, Henri Le Masne, avec des lunettes seyantes qui ont permis à sa famille de l'identifier 64 ans après sa disparition. Le 26 mars 1954, à 35 ans, il s'en va skier dans les Alpes italiennes.

Un matériel de haute qualité

Quelques jours plus tard, son frère tente de le retrouver, il se souvient : "Il était parti en excursion avec sa paire de skis, on m'a dit qu'il y avait des tempêtes de neige et il n'a pas pu s'en sortir". En 2005, à 3 000 mètres d'altitude, on retrouve des restes humains, mais aussi une paire de skis en bois de grande marque, comme les chaussures. Aucun doute, la personne était aisée. S'en suit alors un appel sur les réseaux sociaux de la police italienne, qui avait conclu que la victime était française. Sa famille se manifeste alors.

Le JT

Les autres sujets du JT