Italie : le village de Stresa sous le choc après la mort de 14 personnes dans la chute d'un téléphérique

Le village de Stresa, en Italie, a rendu hommage lundi 24 mai aux 14 personnes décédées dans la chute d'une cabine de téléphérique, dimanche. 14 minutes de silence ont été observées au lendemain du drame. Les habitants ne comprennent pas cette catastrophe : "Pour nous, c'est un traumatisme, car nous avons tous utilisé ce téléphérique pour aller se promener et visiter le coin", lance un commerçant.

Une longue chute mortelle

Comment cette cabine, qui relie le village au mont Mottarone, à 1 491 mètres d'altitude, a-t-elle pu chuter ? La cabine était presque arrivée au sommet, lorsque, qu'elle a, selon les témoins, fait marche arrière jusqu'à heurter un pylône. "La cabine est arrivée sur le pylône a une vitesse très élevée, et elle a rebondi, comme sur un trampoline, c'est là qu'elle s'est décrochée, et a été précipitée au sol, explique le responsable des secours alpins, Matteo Gasparini. Ça a été le premier coup, car elle a continué à dévaler sur une quinzaine de mètres environ, et a terminé sa course dans la végétation."

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du drame. Seul un enfant de cinq ans, grièvement blessé, a survécu.