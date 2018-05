Italie : le Mouvement 5 étoiles et la Ligue s'entendent pour former un nouveau gouvernement mené par Giuseppe Conte

Les chefs de file du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue ont annoncé avoir conclu un accord pour former un gouvernement.

Retournement de situation en Italie. Les chefs de file du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, ont annoncé jeudi 31 mai avoir conclu un accord pour former un nouveau gouvernement mené par Giuseppe Conte. Le président italien Sergio Mattarella s'était opposé au premier cabinet proposé par ce novice en politique, dimanche, plongeant le pays dans une crise politique.