Italie : hommage aux 14 personnes décédées dans un accident de téléphérique

Au lendemain de la chute d'un téléphérique qui a fait 14 morts à Stresa, en Italie, les secouristes commencent à éclaircir les circonstances de la tragédie. Dimanche 23 mai, une cabine a chuté après avoir glissé le long du câble auquel elle était attachée, et q heurté un pylône. "La cabine est arrivée sur le pylône a une vitesse très élevée, et elle a rebondi, comme sur un trampoline, c'est là qu'elle s'est décrochée, et a été précipitée au sol, explique le responsable des secours alpins, Matteo Gasparini. Ça a été le premier coup, car elle a continué à dévaler sur une quinzaine de mètres environ, et a terminé sa course dans la végétation."

Un enfant de 5 ans miraculé



L'accident a eu lieu vers 12h30. Les secouristes ont découvert à leur arrivée une cabine littéralement broyée. Certains passagers ont été éjectés sous l'effet du choc. Deux enfants de 9 et 5 ans ont été transportés à l'hôpital en urgence, mais seul le plus jeune a survécu. La maintenance a été réalisée comme prévu en novembre 2020, selon les enquêteurs.

Lundi, 14 minutes de silence ont été observées à midi en hommage aux victimes. "Une partie de la ville de Stresa s'est figée à l'appel du maire : les cafés ont éteint leurs lumières, les employés et les clients se sont tus, les piétons se sont arrêtés, tous immobiles dans un esprit de communion", raconte le journaliste Etienne Prigent en direct pour le 12/13 de France 3.