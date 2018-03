Italie : des douaniers français pris en faute

"Depuis plusieurs mois, il y a une très forte tension entre la France et l'Italie à propos de la frontière franco-italienne dans les Alpes, rapporte François Beaudonnet, en direct de Rome (Italie). La semaine dernière par exemple, l'Italie tout entière a été choquée d'apprendre la mort d'une Nigérianne qui était enceinte. Elle voulait se rendre en France, mais a été expulsée vers l'Italie et est morte quelques semaines plus tard dans un hôpital sur le sol italien".

"Il faut expulser des diplomates français"

"Ce soir, c'est une autre affaire qui émeut l'Italie : des douaniers français sont intervenus sur le sol italien", poursuit le journaliste. Mais plus grave encore, ils sont intervenus dans le local d'une organisation non gouvernementale, d'où la très grande colère qu'il y a ici ce soir". Pour les télévisions italiennes, cela ressemble bien à un incident diplomatique. Vendredi soir, des douaniers arrivent dans la gare de la petite commune italienne de Bardonecchia, un village italien situé à 5 kilomètres de la frontière française. Ils viennent d'interpeller un ressortissant nigérian. Ils exigent d'entrer dans un centre pour migrants, situé dans la gare et géré par une association. Dans les locaux de l'ONG, les douaniers français soumettent le migrant à un test urinaire avant de finalement le relâcher. Une intrusion inadmissible pour le maire de la ville. L'affaire prend immédiatement une tournure politique : sur son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Enrico Letta dénonce une énième erreur sur la question des migrants. Pour Matteo Salvini, leader de la Ligue (extrême droite), provocateur, "il faut expulser des diplomates français". Pour la France au contraire, les douaniers ont respecté la réglementation en vigueur, car le migrant a accepté par écrit de se soumettre au test urinaire.

